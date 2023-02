La Cremonese come il Real. Test di Maturità

Timore della Cremonese per quanto accaduto in coppa Italia?

Gli ultimi saranno i primi?

È domenica ma in campo non c’è educazione cattolica.

Non scherziamo. I grigiorossi, di Alvini, oggi di Ballardini, hanno si raggiunto miracolosamente la semifinale di coppa nazionale ma hanno fatto 8 punti in 21 gare. Zero vittorie. Un record quasi al contrario del Napoli 5.0.

Rispetto per gli ultimi della classe ma esiste un abisso. Le seconde linee lo avevano dimostrato anche in coppa, prima che Spalletti combinasse un personale pasticcio. Al momento resta l’unico momento in cui Luciano non ci ha capito tanto.

Le agenzie di scommesse bancano la vittoria esterna addirittura a 15. Ci si potrebbe arricchire.

Fatta la nota di colore, il Napoli che scende in campo stasera, deve vedere la Cremonese come il Real Madrid. Guai ad entrare in campo a giri ridotti. Guai a considerare il match già vinto. È già accaduto.

Napoli – Chievo Verona.

Sarri in panchina. Il Napoli tallona la Juventus ad un punto. Il Chievo di Di Carlo è praticamente retrocesso a Gennaio eppure il Napoli va sotto e non trova vie.

La pareggia Milik al minuto 88 e Diawara la ribalta al 93′.

Sono questi gli appuntamenti difficili. Quelli che sono test di personalità e maturità. Dove hai solo da perdere. Gli avversari solo da guadagnarci.

Non verranno in gita. Il tempo è bello ma la Cremonese non viene qui in gita.

Occhi aperti.

