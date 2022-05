La corsa del Napoli su Traorè

“Il discorso con Traorè gli azzurri lo hanno iniziato diversi mesi fa. Contatti con il suo agente Borgia, Giuntoli non ha negato l’interesse. È stata fatta una prima proposta, probabilmente per capire quale sarà la richiesta del Sassuolo.” ha dichiarato il giornalista Daniele Longo ospite nella trasmissione radiofonica di Radio Punto Nuovo “Punto Nuovo Sport Show“.

Le ultimissime su Traorè

Il giornalista di Calciomercato.com ha rilasciato importanti dichiarazioni in ottica calciomercato tra la SSC Napoli e U.S Sassuolo.

Il Napoli, da diversi mesi, ha focalizzato l’attenzione su Hamed Junior Traorè. Il classe 2000 del Sassuolo ha stuzzicato l’interesse di Giuntoli il quale, stando alle parole di Longo, ha già avanzato una prima proposta ai neroverdi.

“Si parte da una valutazione di 25-26 milioni, con bonus. ” dichiara Longo.

Come sta procedendo la trattativa

Sebbene il Napoli, tra i club italiani sia il più insistente, per ora sembrerebbe che la società modenese abbia rifiutato l’offerta.

“Il Sassuolo però in questo momento non è tanto convinto di lasciarlo partire. Potrebbe convincersi con discorsi economici di un certo tipo. La prima offerta era di 16 milioni più bonus per arrivare a un massimo di 18. Credo si dovrà alzare di molto. A differenza delle altre pretendenti l’unica squadra che ha fatto un passo concreto è il Napoli”.

“Gli azzurri con la giusta formula, con qualche contropartita tecnica un tentativo diverso potrebbero farlo. È un investimento che ci può stare. “

Gli altri club

Il Napoli, nonostante abbia diverse possibilità di riuscita sul giovane neroverde, deve stare attendo alle altre pretendenti.

Si parla di Roma e Milan. Sebbene queste due squadre non abbiano ancora avanzato delle proposte concrete, non è detto che non riescano a diventare un ostacolo per gli azzurri.

“Posso assicurare che Traorè piace tanto anche al Milan”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati