La coppa del mondo sarà “Italiana”. Centro-nord Italia.

Qatar 2022 è un’occasione ho detto dal primo minuto.

La finale è ancor più un momento di riflessione.

Esistono aspetti che vanno evidenziati per comprendere a che punto è l’azienda Napoli 5.0.

Osservando la ipotetica starting list della finale, un dato è incontrovertibile e deve darci uno spunto di riflessione.

Juve, Milan, Inter o Roma avranno un campione del mondo. Per alcune addirittura più di uno.

Tra Francia ed Argentina ballano una decina di calciatori “italiani”.

Da Theo Hernandez in gol col Marocco, passando per il numero 9 più “presente” di Francia Giroud, finendo al romanista Dybala. Immagino la festa giallorossa ed il volto di Mourinho. Si vive anche di soddisfazioni di sponda. Di riflesso.

Elenco lungo che annota Rabiot, Veretout, Di Maria, il toro Martinez del rigore decisivo con l’Olanda.

Il calcio italiano avrà un pezzo di coppa. Uno spicchio di trofeo tra Roma, Milano e Torino.

Uno stadio italiano magari una domenica pomeriggio, potrebbe ospitare la coppa.

Molti potrebbero obiettare che ciò conta nulla ai fini del campionato, della Serie A, del cammino del Napoli e dei Ragazzi di Spalletti. Non è del tutto vero, ci permetterete.

Se il calcio è marketing come anche a Napoli pare, allora al presidente De Laurentiis un pizzico deve infastidire.

Se nel calcio la componente “mentale” ha un suo ruolo e valore, la coppa del mondo “italiana” non può considerarsi un “nulla”.

Il calciatore che torna da campione del mondo è lo stesso che torna a mani vuote? Proprio uguale?

Domande che avranno risposte nel tempo.

Le verificheremo.

La situazione è una foto. Il Napoli ha il suo miglior calciatore, Zielinski, uscito malamente agli ottavi.

Pensiamoci.

