La cena di Natale …senza l’atteso regalo

Si è svolta ieri sera, nella splendida cornice di Villa D’Angelo, la classica cena natalizia della SSC Napoli.

Ovviamente la serie interminabile di catastrofi ( umane, tecniche e comportamentali ) degli ultimi mesi hanno creato un clima “particolare” rispetto agli scorsi anni.

Traspare grande delusione tra i calciatori per il momento attuale della squadra.

C’è la consapevolezza, e non potrebbe essere altrimenti, che la classifica deficitaria impone un immediato cambio di rotta.

L’esonero di Ancelotti, ad avviso di chi scrive e reitera questo concetto da mesi, è stato assolutamente sacrosanto.

Adesso però i calciatori sono messi di fronte alla proprie responsabilità : devono reagire!

Da più parti trapelava che ieri sera, in questo nuovo clima di pace …forzata, De Laurentiis avrebbe annunciato la fine di ogni azione legale nei confronti dei calciatori.

Così non è stato; il Presidente si è soffermato a lungo sul momento della squadra incoraggiando i calciatori ma per il momento di rinunciare alle “multe” non se ne parla.

Molto belle le parole di Gattuso : ” vi metto a disposizione il mio cuore ma voi dovrete fare altrettanto”.

Tra qualche sorriso un pò contingentato e qualche scelta di abbigliamento discutibile i calciatori hanno quindi cercato di ricaricare le batterie in attesa del Sassuolo, ultima gara dell’anno che chiuderà questo 2019 davvero orribile.

A gennaio tutto dovrà cambiare.

La società deve fare la sua parte ed intervenire robustamente e con urgenza sia a centrocampo ( dove mancano due giocatori di numero tra cui il titolare davanti alla difesa ) ed un esterno sx basso, se Goulam non recupera ed Hisaj andrà via.

Nulla è perduto anche se certamente la stagione è compromessa in maniera seria.