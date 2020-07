La banda col buco non fa centro

Di Vincenzo Famiglietti.

C’è un’altra certezza nel Napoli che sta assemblandosi sotto l’egida di Rino Gattuso: se sono fuori Milik e Mertens in contemporanea è un bel guaio per l’attacco. A conti fatti, già lo si sapeva, ma a Parma se ne è avuta la conferma, contro una squadra, l’emiliana, che era in caduta libera. E che il Napoli, appunto, ha rivitalizzato in una partita da sbadigli. Troppo estiva, ma si comprendono le difficoltà atletiche e climatiche del momento. Nel dopo Lockdown, la squadra di D’Aversa aveva faticato oltremodo. Al Tardini si è visto il peggior Napoli del dopo pandemia. Soprattutto in fase conclusiva. Troppo inconcludente ed impreciso. Tanta difficoltà a trovare spazi centralmente, gli azzurri non sempre hanno sfruttato le corsie laterali. E quando sono arrivati al tiro la mira è stata catastrofica.

Gattuso prova Lozano nel ruolo di centravanti. Il messicano sembra che faccia la siesta al centro del tridente. Non per colpa sua, piuttosto il ruolo non gli è congeniale. Difatti, non appena ritorna all’esterno si fa vedere con qualche affondo apprezzabile. Nel complesso, il reparto offensivo del Napoli delude in ogni caso. L’avversario era modesto, in crisi atletica e di risultati. E nonostante Gattuso non avesse un puntero genetico, la presenza di Lozano, Insigne, Politano e Callejion nel finale, avrebbe dovuto produrre qualcosa in più di un golletto su calcio di rigore. C’è da chiedersi come mai Llorente non sia stato neppure convocato. Lo spagnolo è ormai al passo d’addio, ai margini del progetto. Ma a Parma sarebbe tornato utile. Forse.

Se l’attacco del Napoli non brilla, la difesa desta sempre più preoccupazioni. E’ l’ottava gara consecutiva che gli azzurri non riescono a tenere inviolata la propria porta. Gli errori di Mario Rui-sul primo rigore- e di Koulibaly, meno evidente ma pesante, sono l’ennesimo campanello d’allarme. Una difesa così a groviera anche con un Barcellona con pochi acuti rischierà di grosso. Uno stop interlocutorio a Parma. Gattuso già grida come un indiavolato. E stavolta ha proprio ragione.