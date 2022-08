La 3 maglia del Napoli…

Dopo l’uscita delle prime due maglie del Napoli per la stagione 2022-2023, molta è stata la curiosità di scoprire la terza maglia del club azzurro.

La prima maglia del Napoli è di coler azzurr,, colore distintivo del club, mentre la seconda è di color bianco.

Per la terza si è optato per il color Blu Navy tendente al nero così come il pantaloncino. Tutta la divisa è contornata da sponsor e sfumature

La nuova divisa dovrebbe essere indossata nella partita amichevole di questa sera contro l’Espanyol, l’ultima sfida a Castel di Sangro prima dell’inizio di campionato previsto per il 15agosto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati