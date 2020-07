L’ Amerigo Vespucci la nave più bella del mondo, saluta Ischia sulle note di Blue Dolphin, la colonna sonora della festa di Sant’Anna .

L’hanno atteso in mare sulle barche e nei punti panoramici dell’isola. Così l’Amerigo Vespucci è stata accolto ad Ischia dai suoi tantissimi fan.

Il veliero della Marina Militare costruito come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale, ha effettuato un passaggio lungo le coste campane sin dal primo pomeriggio. L’ammaina bandiera dell’Amerigo Vespucci, poi, è avvenuto ai piedi del Castello Aragonese : un omaggio a Ischia nella notte di Sant’Anna.

Il Vespucci ha salutato Ischia e le tantissime persone che l’hanno accolta con le vele spiegate illuminate col tricolore e il sottofondo di Blue Dolphin, la colonna sonora che, da sempre, accompagna la magia dell’incendio del Castello Aragonese che conclude la festa a mare agli scogli di Sant’Anna.

L’,Amerigo Vespucci è la nave più bella del mondo, di un fascino straordinario.

Sono i dettagli a fare la differenza, come per la Vespucci. Dallo scafo bianco e nero, con gli oblò che ricordano le batterie dei cannoni dei vascelli dell’Ottocento, fino ai fregi di prora e gli arabeschi di poppa in oro zecchino, e la polena maschio a prua raffigurante l’omonimo esploratore. Il disegno perfetto di un veliero che profuma di mare e avventure. Per non parlare poi delle vele in tela olona, le cime in materiale vegetale e i legni super lucenti.

Gli interni non sono da meno. Elegantissimi arredi in legno degli anni ’30, come la Sala Consiglio in noce e mogano, utilizzata come salotto di rappresentanza.

Altrettanto importante è un lungo corridoio che mostra i Crest, emblemi a forma di scudo scambiati con le autorità dei porti in cui la Vespucci è stata ospitata e ormeggiata. Il lungo viaggio della nave scuola è forse racchiuso in questi pochi metri.

Il motto della nave, ufficializzato nel 1978, è «Non chi comincia ma quel che persevera» ed esprime la sua vocazione alla formazione ed addestramento dei futuri ufficiali della Marina Militare. I precedenti motti sono stati: «Per la Patria e per il Re»; sostituito nel 1946 con «Saldi nella furia dei venti e degli eventi».

È un veliero che mantiene vive le vecchie tradizioni. Le 26 vele sono ancora in tela olona, le cime sono tutte ancora di materiale vegetale, e tutte le manovre vengono rigorosamente eseguite a mano; ogni ordine a bordo viene impartito dal comandante, tramite il nostromo, con il fischietto; l’imbarco e lo sbarco di un ufficiale avviene con gli onori al barcarizzo (l’apertura del parapetto di una nave, attraverso la quale si accede al ponte dall’esterno, mediante una scala o una passerella) a seconda del grado dell’ospite.

In occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960 l’Amerigo Vespucci ha trasportato via mare la fiamma olimpica dal Pireo a Siracusa. Memorabile fu l’incontro nel Mediterraneo con la portaerei statunitense USS Independence, nel 1962, che lampeggiò con il segnalatore luminoso: «Chi siete?», a cui fu risposto: «Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana». La portaerei ferma la navigazione e suona tre volte la sirena per salutare al grido di «Siete la più bella nave del mondo».

Mariafrancesca Gargiulo