Kvaratskhelia: si presenterà ai tifosi a Dimaro!

Khvicha Kvaratskhelia, sembrerebbe essere un grande ‘colpo grosso’ del Napoli. Le sue prestazioni in campo infatti hanno stregato tutti i tifosi, non solo della Dinamo Batumi, ma anche del Napoli.

Infatti nei vari gruppi Facebook dedicati al club azzurro, sono tanti i video dei goal spettacolari del ventunenne georgiano.

Ma sembrerebbe che l’attesa per i tifosi sia finita. Il georgiano infatti sarà presente al ritiro di Dimaro, un occasione per vedere finalmente il suo gioco in campo.

Tuttavia, fino ad oggi, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte del club. Un atteggiamento curioso, se si pensa che ad ogni piccola novità la SSC Napoli avvisa i sostenitori della squadra attraverso i vari portali social.

Il motivo non è l’assenza o il dubbio in merito alla partecipazione del classe 2001 al primo ritiro estivo, bensì è una questione legata all’inizio della sessione di calciomercato.

Infatti il calciomercato ufficialmente ha inizio nel mese di luglio. Solo dal prossimo mese il Napoli potrà depositare i contratti in Lega, senza contrare il fatto che Kvaratskhelia ha delle pendenze da risolvere con l’ormai ex club Dinamo Batumi. Dunque fino ad allora il club del Napoli non si potrà pronunciare sul nuovo arrivato.

Tuttavia esiste l’ufficiosità dell’accordo che vede il georgiano firmare un contratto di 5 anni in maglia azzurra.

