Kvaratskhelia, parla l’agente: “Sta bene a Napoli. Ecco la verità sull’interesse dello United”

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugheli, ha rilasciato un’intervista in cui ha discusso del futuro della stella georgiana e non solo:

“Sono io che lo rappresento, le notizie diffuse dai media spagnoli collegandolo alla Base, un’agenzia calcistica britannica, sono infondate. Khvicha comunica solo con me e suo padre, non ci sono altri che lo rappresentano. La sua storia è destinata a diventare un caso di studio persino per le più grandi società europee.”

L’agente di Kvaratskhelia ha parlato della permanenza a Napoli del georgiano

C’è molta richiesta da parte di altri club…

“Kvaratskhelia non considera nessun’altra squadra oltre al Napoli. Vuole vincere lo scudetto e disputare le partite in Champions League. Ama Napoli, ed è lui stesso a portare felicità ai napoletani. Gli piace stare lì e mi ha detto che solo con il Napoli può giocare in Serie A, non si unirà ad alcun altro team italiano. Si sente come se fosse a casa sua”

Rinnoverà il contratto?

“Al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Tuttavia, ho un buon rapporto con la dirigenza del Napoli e se ci saranno novità, lo saprai “.

