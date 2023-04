Kvaratskhelia “leggero”

Sensibilissimi.

Spalletti ha voluto così definire e battezzare, i Ragazzi del post Milan – Napoli.

Sensibilità.

Non ragazzi ma professionisti. Nuovi a certe vette ed a certi appuntamenti. Il mister ha immediatamente voluto porsi a difesa di ogni critica. Alcuni, stamattina, però, hanno voluto comprendere ma appuntare una leggera critica. Una critica più possibile costruttiva ma lasciateci il ruolo.

Facciamolo ponendoci qualche domanda.

Eliminiamo dal tavolo la questione arbitro, la questione 20 punti in campionato e stadio a supporto.

Milan – Napoli è finita 1-0. Il Milan parte con un vantaggio minimo ma è un vantaggio.

Il Napoli è profondamente in corsa ma qualcosa si è sbagliato? Nello specifico, qualcuno è arrivato al Meazza, con un carico sulle spalle eccessivo?

Spalletti ha commesso errori di gestione e dei cambi?

Prima della gara, avevamo scritto, Kvaratskhelia dicci chi sei.

Al netto di mille e più attenuanti, età, poca esperienza delle vette, timore riverenziale, carattere da formarsi, dobbiamo dire che dal georgiano ci attendiamo di più.

Non lo attendiamo, ci perdoni Kvicha, con il Lecce, lo attendiamo al Meazza e questa volta al Maradona.

Purtroppo il calcio non attende. Non dà tempo. Chi vuol essere campione deve dirlo, ribadirlo e firmarlo ora.

Kvaratskhelia

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati