Kvaratskhelia. La voglia di Diventare Campione

“Gioco accanto ad uno che un giorno vincerà il pallone d’oro” ha detto Osimhen riferendosi a Kvaratskhelia. Del combattente Rivoluzionario, Khvicha ha proprio tutto. Lo stile, il viso, la barba accennata ed il rigore incendiario. C’è, però qualcosa che rende un ottimo atleta, un campione. Qualcosa che differenzia un migliaio di calciatori da uno che poi diventa un nome. Qualcosa che il combattente georgiano, sono certo possegga.

Il talento è la dote con cui si nasce poi, però, ne occorrono altre. La più importante? La Voglia.

Così la chiamava Gino Bartali. “La voglia di dare un nuovo giro di pedale. In salita le forze ti mancano, vorresti scendere di bici e tornare a casa ed è proprio lì che interviene la Voglia. La voglia di dare un altro giro di pedale e poi ancora uno e ti accorgi che la bici riprende a salire ed ecco che ti tornano le forze. Questa è la voglia “. Così diceva Ginettaccio Bartali. Giusto tra i Popoli.

Ora senza far paragoni improponibili, quella forza, quella voglia, è la stessa del neo testimone ed eroe georgiano Kvaratskhelia. Voglia, mescolata a fame. Passione focosa mista a talento violento. Rivoluzionario silenzioso. Masaniello dal viso rigido.

Ha un futuro tutto da scrivere. Per ora ci godiamo questo spettacolo ed assistiamo alle sue continue prodezze.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati