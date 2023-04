Kvaratskhelia dicci chi sei

Il Napoli è a Milano. Spalletti ha non pochi pensieri per la formazione, ma ha una certezza. Kvaratskhelia.

Il georgiano è chiamato alla prestazione. Così come ieri, si era detto per Spalletti, lo diciamo per Kvicha. Diciamolo serenamente, il 77 napoletano, il fenomeno scovato da Giuntoli, ha dimostrato di essere grande con i piccoli, fatta eccezione per la Juventus a Fuorigrotta, un pizzico fragile, quando c’è da far la voce grossa. La prerogativa del campione è proprio questa, esserci nel momento del bisogno. Ora che Osimhen e Simeone sono fuori dai giochi ed il Napoli 5.0 si trova a giocare la partita più importante della stagione, in condizioni precarie e di emergenza, tocca proprio a Kvaratskhelia, portare il peso della squadra.

Ne ha le spalle Kvara?

È abbastanza maturo da assumersi la responsabilità di guidare la F1 azzurra?

La risposta l’avremo stasera, non servirà attendere molto. Il Meazza non ha bisogno di presentazioni. Fa quello stadio sono passati i più granfi nomi della storia del calcio. Passato e moderno.

Kvaratskhelia è chiamato alla prestazione ed alla risposta che ti fa leader e campione.

Spalletti si attende molto stasera. Napoli altrettanto.

È proprio in gare di tale fattura che qualcuno fa la differenza. Una sola occasione, un solo tiro, magari un solo fulmineo movimento ma che cambia il corso degli eventi e di una gara storica.

Kvaratskhelia a te.

