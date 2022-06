Kvaratskhelia bravissimo ma umano…

Può sembrare un titolo strano ma in realtà non lo è. Khvicha Kvaratskhelia risulta essere la vera rivelazione di quest’anno. I suoi goal stanno stregando tutti, dai tifosi della Nazionale Georgiana fino a quelli Napoletani.

Dopo l’addio del capitano Insigne e Ghoulam , Kvaratskhelia ha una importante eredità da gestire. Sebbene sia un giocatore calcisticamente dotato, dovrà avere il tempo necessario per potersi ambientare in una relatà diametralmente opposta a quelle già conosciute.

Le parole di Roberto Bordin su Kvaratskhelia

Il CT della Nazionale Moldava, ex centrocampista azzurro, si è espresso in merito al giocatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Secondo Bordin infatti non andrà messa fretta al giocatore classe 2001, non solo per la lingua che non conosce ma anche per la relatà italiana diversa da quella della Dinamo Batumi.

“Parliamo di un talento interessante, un giocatore forte che però dovrà prima ambientarsi in un campionato e in una realtà diversi come quelli italiani. Assicuro che si tratta di un calciatore forte, il tifoso napoletano ti dà calore e ti fa rendere di più, ma gli dovrà essere concesso il tempo per ambientarsi”.

Insomma il Napoli è riuscito prendere un giocatore che regalerà emozioni, tuttavia non bisognerà pressarlo. Nei prossimi giorni si presenterà a Dimaro per il ritiro estivo con la squadra di Spalletti, da li inizierà realmente la sua avventura.

