Khvicha Kvaratskhelia si è raccontato in una lunga intervista concessa a DAZN. L’attaccante georgiano ha toccato diversi temi, tra passato, presente e futuro. Ecco le dichiarazioni complete.

Il tuo soprannome preferito?

“Sono tutti molto belli e simpatici, però quando si tratta solo di una piccola parte del nome Maradona associato al tuo, è un onore, crea un’emozione diversa dalle altre: mi riempie di orgoglio. Oggi ‘Kvaradona‘ è sicuramente il mio preferito”.

Ti aspettavi un impatto così forte sul campionato italiano?

“Non saprei dirti se me lo aspettassi o meno, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Il calcio è la mia vita, e se le cose vanno bene c’è ancora più soddisfazione. Io faccio il massimo per la squadra, il resto lo valutano i tifosi, che ringrazio sempre tanto per il sostegno”.

Il tuo ritorno a casa come è stato in questa pausa?

“Vorrei premettere che in Georgia tutti amano il calcio, ogni calciatore e ogni sportivo è molto stimato, dunque è facile essere accolti con tanto amore. Però posso dirti che tantissimi georgiani hanno iniziato a tifare Napoli da quando ci gioco io, quindi l’accoglienza è stata davvero calorosa. Comunque è il mio Paese e vorrei che tutti sapessero che in Georgia vive gente fantastica”.

Da bambino hai mai pensato di diventare uno dei giocatori più forti d’Europa?

“Sono ancora molto lontano da questa definizione, ma farò il possibile per confermarla. Ad ogni modo no, non me l’aspettavo, è molto difficile pensare che da un Paese così piccolo si possa arrivare a giocare in una squadra così grande. Era il mio sogno giocare in un top club rinomato come il Napoli, tuttavia ho ancora tanta strada da fare e molti obiettivi da raggiungere”.

Contro il Liverpool hai dato il meglio di te:

“Quando sai che la tua prima partita di Champions League sarà contro il Liverpool, questa cosa ti carica decisamente di tanta responsabilità e anche di motivazione, perché devi giocare contro grandi calciatori in uno stadio storico. Però io quando sono in campo gioco per dare il massimo in ogni partita, indipendentemente dai nomi scritti sulle maglie degli avversari e dalle loro carriere. Certamente è un onore giocare contro calciatori così celebri e forti, però penso ci si possa confrontare alla pari con chiunque”.

Il difensore più forte che hai affrontato?

“Non saprei sceglierne uno sopra tutti gli altri, però in allenamento affrontare Di Lorenzo è sempre molto difficile, lui è veramente un grande difensore. Fortissimo, è davvero un ottimo calciatore”.

Preferisci Ronaldo o Messi?

“In realtà il 77 non ha nessuna connessione diretta, ma il 7 è il mio numero preferito, oltre che il numero di Ronaldo, quindi ho scelto il 77. Per quanto riguarda il dualismo tra Ronaldo e Messi, ho sempre detto che è molto difficile il confronto tra loro, però apprezzo molto Ronaldo, perché avere un avversario come Messi per così tanto tempo e quasi sempre allo stesso livello è molto complesso, anche per questo il mio idolo è Ronaldo. Certamente però Messi è un calciatore fantastico ed è sempre un piacere vederlo giocare”.

Hai un guru o fonte d’ispirazione?

“Mio padre è stato un calciatore e credo che l’amore per il calcio me l’abbia trasmesso lui, però io il calcio lo giocavo perché mi piaceva, era divertente giocare tutto il giorno per strada con i miei amici. Quando ero piccolo il mio giocatore preferito era Guti, lo guardavo sempre e mi piaceva il suo modo di giocare, era già grande quando lo seguivo io, dopo poco ha lasciato il calcio. Dopo Guti il mio preferito è diventato Ronaldo”.

Dicono che tuo fratello sia più forte:

“Sì, sì, è vero! Però deve ancora dimostrarlo, deve ancora lavorare e allenarsi tanto. Ha tutte le capacità per diventare più forte di me, spero fortemente che lo possa diventare”.

Spalletti a volte ti rimprovera il fatto che tieni troppo palla. Devi migliorare in questo?

“Certamente se l’allenatore ti dice una cosa, ci devi lavorare su, questo è il suo ruolo e ogni calciatore deve imparare dagli insegnamenti del suo allenatore”.

Il giocatore con cui hai legato di più in spogliatoio?

“Non riesco a sceglierne uno in particolare, sono tutti dei bravi ragazzi, mi trovo davvero bene con tutti. Tutti i giocatori hanno un bel rapporto tra di loro, come se fossimo una grande famiglia. Tutti quanti hanno avuto un ruolo molto importante anche quando sono arrivato quest’estate, mi hanno accolto molto bene e non me lo aspettavo, sono molto riconoscente per questo”.

Fai tanti tunnel: gli hai imparati a fare da piccolo?

“No, non sono cose che puoi imparare allenandoti, semplicemente se mi accorgo che il tunnel potrebbe essere un modo per superare un determinato giocatore, se è la scelta migliore in quel caso e se tutte le condizioni lo permettono, allora sì, provo il tunnel. Ma ripeto: dipende dal momento, però non mi sono mai allenato su questo”.

Come hai vissuto il passaggio al Napoli?

“È durata molto la trattativa con il Napoli, circa due anni, ero molto contento che una squadra così grande si stesse interessando a me. Loro erano molto interessati e io ero davvero felice, non vedevo l’ora di indossare la maglia del Napoli”.

Ti seguivano altre squadre?

“Di preciso non lo so, sentivo ogni tanto che c’era dell’interesse anche da parte di altre squadre, però avendo l’offerta del Napoli, non ho mai pensato ad altro. Volevo giocare nel Napoli”.

Quanto hai desiderato il Napoli?

“Innanzitutto per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori. Poi quando mi capitava di guardare le loro partite pensavo che mi sarei potuto adattare perfettamente a quel tipo di gioco. Mi piaceva molto come giocavano ed è successo: ora posso dire che anch’io sono un giocatore del Napoli”.

Cosa pensi della città?

“La città di Napoli è stupefacente per la sua bellezza, e anche i napoletani sono delle persone eccezionali. Qui la città vive di amore per il calcio, tutti si intendono di calcio a Napoli! Quando sei un giocatore è motivante quando tutta la città tifa per te e ti trasmette amore in ogni attimo. Per me questa città è amore”.

La parola Scudetto la pronunciate?

“Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare molte partite, per noi ogni partita è fondamentale e ovviamente faremo tutto il possibile per raggiungere questo traguardo”.

La sua parola preferita in napoletano?

“Jamm ja“.

Piatto preferito?

“Pasta al pomodoro”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati