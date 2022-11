Kvara, l’auto e la teoria del complotto

È domenica, il Napoli riposa su un divano comodo. È primo in classifica, ha battuto onestamente la seconda e si gode il meritato relax.

Stasera, dopo un Milan vittorioso ma affaticato, tocca ad Inter e Juve.

Mentre il Napoli riposa e Spalletti placa il suo furore, possiamo dedicarci ad un argomento “fantasioso” e “funambolico”.

Il complotto.

La teoria del complotto esiste dalla notte dei tempi. È insita nella natura umana più del ritmo sonno-veglia. Gli Italiani hanno imparato a conoscerla durante la tragedia Covid.

Cosa mai ci sarà in quelle fiale? Cosa ci stanno iniettando? Cambieranno il dna? Chi guadagna da questa pandemia e Federfarma vorrà davvero sovvertire l’ordine mondiale?

Umberto Eco, il più alto studioso della Materia, smonta la “cosa” in pochissime parole.

“Va la’ stupid”.

Ecco, questa è in estrema sintesi la strana credenza di un complottista.

Voler a tutti i costi trovare un motivo nascosto e sotterraneo che giustifichi un fatto evidente.

Perché esiste?

Perché l’ uomo è fragile e mortale.

Altre spiegazioni psicologiche le affidiamo ai percorsi terapeutici di ognuno.

La teoria del complotto nelle ore che hanno preceduto Atalanta – Napoli, hanno fatto ridere grassamente Spalletti e la sua banda. Nello spogliatoio e durante il viaggio ha tenuto banco il mistero di Kvaratskhelia, il finto infortunio ed il furto dell’auto.

Secondo alcuni esperti di complotto sotterraneo, Kvara, avrebbe finto l’infortunio, terrorizzato per la rapina subita.

Eco se la ride nella tomba, sembra di vederlo col suo pancione, i suoi occhiali spessi ed il soffice barbone.

Va la’ stupid, pare di risentire.

Cose da bar, da circolo ricreativo, cose da tifosotti impazienti insomma cose da poco.

Molto poco.

Napoli deve crescere.

Napoli è prima in classifica e deve imparare ad esserlo.

C’è da vincere e bisogna farlo insieme.

Cresce la società, cresce la squadra, cresce la tifoseria.

Nessuno dei tasselli può e deve cedere. Probabilmente

a questo si riferiva Spalletti nella sua reazione piccata al nome di Kvsratskhelia.

Lasciateci lavorare.

Altro che complotto, qui si fa sul serio.

Va la’ stupidott.

