Kvara ha bisogno di tempo. Napoli ne ha?

Kvaratskhelia non ha segreti, tantomeno possiamo definirlo un mistero. È pur sempre calcio ed è pur sempre show. Voglio però dare alla vicenda Kvaratskhelia – Spalletti un tono pedagogico ed una chiave di ricerca tutta educativa.

La psicologia dello Sport come stamattina mi ricordava in un confronto la dottoressa Avilia, ha costrutti chiari e risposte piuttosto nette in certe situazioni.

Attività, a cui provo a dar chiarezza, più circense che reale, ne sono consapevole.

Lo spunto viene dall’editoriale del decano Corbo e da Repubblica.

Secondo il decano, Spalletti si sta dedicando anima e corpo al recupero psicofisico di Kvara. È evidente che il georgiano viva un periodo di leggera opacità. Un calo di forma che a quanto possiamo ipotizzare, ha origini sia atletiche che psicologiche.

Sarebbe davvero stupido pensare che l’emotività di un ventenne, catapultato d’improvviso nel clou delle competizioni internazionali, non avverta sbalzi di tensione e quella altalena di emozioni, tipiche delle piogge torrenziali.

Questioni personali? Forma fisica da ritrovare o piuttosto una forma di assestamento dopo un exploit fuori da ogni aspettativa?

Nessuno poteva immaginare di aver scoperto un fuoriclasse e di più, nessuno poteva sperare fosse tanto pronto e decisivo sin dal via.

Kvsratskhelia ha stupito tutti probabilmente anche se stesso.

E se Kvara stesse pagando lo scotto di tanta pressione? E se il ragazzo si sentisse ora responsabile di prestazioni che portassero non solo il suo nome ma anche quello di una città e di un Paese intero?

È il prezzo da pagare per lo show business. Tutto e subito. Tutto, ora e qui. Non sono ammessi tempi morti, recupero e riduzioni di performance.

A Kvaratskhelia è richiesto il più. Il compitino non basta. Da lui ci si aspetta la differenza. Prendere o lasciare. Questo è il calcio a livelli top.

A questo proposito, pare che Spalletti stia lavorando sul ragazzo e sulle fragilità emerse. Un colloquio costante per trovare la chiave del recupero. A Marassi, Luciano lo ha tirato fuori dopo un’ora quasi a volerlo tutelare. Pare abbia preferito non tirare il rigore poi sbagliato da Politano.

A Kvaratskhelia serve tempo ma il Napoli ha questo tempo?

