Kulusevski fa un gran goal e il Brescia affonda

Brescia-Parma è una sfida che vale solo per le statistiche. Infatti il Brescia è retrocesso ed il Parma si è salvato di rigore contro il Napoli. La sfida si gioca sotto un caldo infernale e la partita ne risente. Prima azione è del Parma con Gervinho ma non arriva il vantaggio. Al 17 ‘Kulusevski arriva in area bresciana salta il portiere, non si tuffa e manda il pallone alto. La prima frazione termina 0-0. Nel secondo tempo è Caprari a prender il palo al 47’ Risponde il Brescia con Ayè con un tiro che Sepe respinge. Al 58’ Darmian da solo insacca e porta in vantaggio il Parma. Il Brescia pareggia al 61’ con Dessena che approfitta di una frittata di Sepe. Il portiere di Torre del Greco si riscatta con una doppia parata su Aye e Al 81’ capolavoro di Kulusevski che con un tiro a giro batte il portiere del Brescia