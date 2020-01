Kulusevski alla Juventus: giovedì le visite mediche e la firma

Dejan Kulusevski effettuerà nella giornata di domani le visite mediche di rito: contratto fino al 2024. Dovrebbe rimanere al Parma fino a giugno.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Goal.com Un paio di giorni fa il blitz decisivo. Ora è tempo di test medici e firma sul contratto. Dejan Kulusevski diventerà a breve un giocatore della , che ha superato la concorrenza dell’ assicurandosi il gioiellino svedese in forza al ma di proprietà dell’ .Per l’ufficialità, come detto, mancano appena un paio di passaggi. E uno di questi sarà completato a brevissimo: secondo ‘Sky Sport’ sono infatti previste per la giornata di domani, giovedì 2 gennaio, le visite mediche di Kulusevski, che arriverà al J Medical per sottoporsi ai test di rito.Dopodiché, per il mancino sarà tempo di firmare il suo nuovo contratto di quattro anni e mezzo: scadenza 30 giugno 2024. All’Atalanta 35 milioni più altri 9 di bonus.

Non ancora definito quando, concretamente, Kulusevski vestirà la maglia della Juventus: se già a gennaio oppure al termine della stagione. Anche se le dichiarazioni rilasciate ieri alla ‘Gazzetta di Parma’ da Pietro Pizzarotti, presidente del Parma, non sembrano lasciare troppi dubbi.“Fino a giugno resterà in maglia crociata. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, Parma è la squadra della dimensione giusta per lui, per continuare a crescere. Poi meriterà altri palcoscenici, perché è davvero fortissimo. Ma fino a giugno ce lo godiamo noi”.