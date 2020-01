Kulusevski alla Juve, è ufficiale: “Sono qui per vincere”

Ufficiale l’acquisto da parte della Juventus,di Kulusevski dal Parma.E quanto emerge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Eccola l’ufficialità che si attendeva: Dejan Kulusevski è un nuovo giocatore della Juventus. Lo comunica il club bianconero sul proprio sito: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore”.Kulusevski dunque si aggregherà alla Juventus solamente a partire da giugno e chiuderà quest’ultima parte di stagione con la maglia del Parma. Le cifre sono quelle preannunciate: 35 milioni di euro più 9 di bonus, per un totale massimo di di 44 milioni. La Juve incensa Kulusevski: “Un importante innesto per il centrocampo, un elemento di sicura prospettiva, un giocatore dalla giovane età ma dal talento cristallino. Tanto per focalizzare il suo talento: Dejan è il più giovane giocatore con più di tre reti all’attivo nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 e, sempre nei campionati top 5 nel Vecchio Continente, solo due giocatori nati dopo il 1/1/1999 hanno servito almeno sette assist: Dejan Kulusevski e Jadon Sancho””La Juve è fra i più grandi club al mondo, quando ho saputo di questa possibilità non ci ho neanche pensato”. Dejan Kulusevski non poteva dire di no ai bianconeri. “Sono molto contento, il 2020 non poteva iniziare meglio di cosi’ – confessa nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club – E’ un giorno molto importante per me, per i miei amici, per la mia famiglia, per tutti quelli che hanno lavorato per me”. Kulusevski sente che con Sarri potra’ fare un ulteriore salto di qualità: “Ha fatto un lavoro fantastico al Napoli e al Chelsea, ho studiato molto il suo gioco, la palla va veloce, tutti si aiutano, sono sicuro che mi farà migliorare tanto”, assicura lo svedese, che nasce “trequartista, poi ho cambiato un po’ di ruoli: posso giocare esterno, l’anno scorso ho fatto la mezz’ala, giochero’ dove il mister mi dira’ anche se mi vedo piu’ come trequartista”. In questi mesi a Parma, Kulusevski si e’ messo in mostra per assist e gol. “Ma io gioco solo per vincere – replica – Se penso che e’ meglio tirare, tiro, se vedo un mio compagno messo meglio per fare gol, gli passo la palla. Non contano assist e gol ma la vittoria”. Fino a giugno, comunque, lo svedese restera’ al Parma, “dove mi sento come a casa. Sono li’ da sei mesi, compagni e mister mi aiutano sin dal primo giorno e credono in me. Continuero’ a dare tutto quello che ho come ho fatto in questi mesi. Poi da luglio daro’ tutto per la maglia della Juve: lavoro per migliorare ogni giorno e voglio rendere felici i tifosi bianconeri”.