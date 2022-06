Koulibaly strizza l’occhio ai tifosi: il post IG

Kalidou Koulubaly è una delle colonne portanti della squadra di Luciano Spalletti, sotto l’occhio del mirino della stampa nazionale per la questione rinnovo contratto.

Il ‘Muro Senegalese’, dopo ben 8 anni di successi nel Napoli, sembrerebbe stia valutando un trasferimento in un altro club internazionale.

Il Presidente Aurelio de Laurentiis, in virtù della stretta sul tetto ingaggi, infatti non ha ancora trovato la formula giusta per il rinnovo di KK.

Una soluzione che DeLa deve trovare presto, se la volontà reale è quella di far giocare ancora ‘Kouly’ nel club azzurro.

Ad ogni modo il difensore può ritenersi ‘tranquillo’ in quanto ha già delle offerte, che di certo possono essere allettanti, come il Barcellona e il Chelsea.

Tanta è la preoccupazione tra i tifosi del Napoli, i quali da anni hanno imparato ad amare questo giocatore dalla bontà e dal talento straordinario che, in virtù della partenza di Insigne, se dovesse rimanere nel Napoli inosserebbe la fascia di capitano.

Il post sibillino su IG

Tuttavia nelle ultime ore il K2 del Napoli ha postato una foto sul social Instagram che sembrerebbe rincuorare i tifosi dello Stadio Diego Armando Maradona; un primo piano in cui fa l’occhiolino.

Un messaggio sibillino che potrebbe significare che forse nel Club SSC Napoli siano arrivati ad una soluzione per il rinnovo del contratto.

Tanti i like sotto la foto, in particolare da parte di tutto il club azzurro e dai suoi compagni di squadra, così come tanti sono stati i commenti dei tifosi i quali chiedono a gran voce di restare nella città del Vesuvio, proponendo addirittura una petizione affinché, il vincitore della Coppa d’Africa, possa continuare a vestire la maglia azzurra.

Ovviamente queste sono supposizioni in virtù di una foto, che potrebbero non essere troppo lontane dalla realtà, se si pensa che KK ha sempre dichiarato di voler restare nel Napoli perché ne è innamorato.

