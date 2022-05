Koulibaly rincorre Ghoulam: le ipotesi

L’amicizia tra Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam ormai è nota a tutti i tifosi del Napoli. I due infatti, dopo la ‘separazione’ dovuta ad uno degli infortuni del 31 azzurro, attraverso dei post Twitter già nel 2018, hanno reso pubblico il loro affetto.

Dopo l’addio di Ghoulam, Koulibaly deciderà di seguirlo?

Dopo l’addio di Ghoulam, Koulibaly deciderà di seguirlo? Questa è una delle domande che in assoluto è necessario chiedersi. Il senegalese laureato campione d’Africa, con l’addio del suo amico e collega infatti resterà ‘solo’ perdendo la spalla che in questi anni lo ha sempre sostenuto.

L’ipotesi infatti è quella che Koulibaly, in questo periodo di incertezza e dispiacere, possa scegliere di partire e quindi di non rinnovare con il club di Aurelio De Laurentiis.

Lo stesso presidente, nelle ultime ore, ha rilasciato delle dichiarazioni sibilline in merito al rinnovo contratto di Kalidou.

Parole di una persona che sa qualche dettaglio che ad oggi ancora non conosciamo.

L’ipotesi più plausibile è che Kalidou Koulibaly possa partire per l’estero preferendo club fuori l’Italia piuttosto che squadre, come si vocifera in questi giorni, nostrane esempio la Juventus.

Il “muro azzurro” già diversi anni fa, dichiarò che il suo amore per Napoli è incalcolabile e che qualora fosse mai andato via, non avrebbe mai tradito i partenopei con squadre italiane.

Ad ogni modo, il Napoli ha già perso un grande giocatore come Ghoulam, la speranza è che non perda anche un giocatore del calibro di Kalidou Koulibaly.

