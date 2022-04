Koulibaly: Quando i progetti superano i contratti

Kalidou Koulibaly è il soggetto dell’approfondimento in ottica Napoli dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il sogno dello scudetto: A Kalidou manca solo questa vittoria

Dopo la vittoria della Coppa d’Africa e la qualificazione per i Mondiali2022, Koulibaly ha solo un’altra vittoria da raggiungere: Lo Scudetto del Napoli.

La sua determinazione nel voler raggiungere l’obbiettivo lo ha spinto nel diventare la figura chiave e indispensabile della squadra.

Ricordando un episodio, dopo la sconfitta con il Milan, negli spogliatoi invitò tutti i suoi colleghi nel fare autocritica, affinché potessero migliorare le loro prestazioni, sostenendoli al contempo.

“Kouly” e ADL: che nessuno li separi

Che nessuno si permetta di separare ciò che il calciomercato ha unito, verrebbe da dire.

Di chi stiamo parlando? Ovviamente del difensore azzurro e del presidente della sua squadra Aurelio De Laurentis.

La prestanza fisica, la tecnica, la determinazione e il bel gioco dell’azzurro hanno più volte attirato l’attenzione della Premier. Inoltre pare che molti big club abbiano proposto allettanti contratti con offerte da capogiro al senegalese.

Sembrerebbe, infatti, che il Chelsea di Antonio Conte volesse acquistare Koulibaly per 100 milioni di euro.

Un’offerta che è stata respinta da DeLa, non per la cifra, che anzi avrebbe fatto comodo al salvadanaio azzurro, ma per non perdere un giocatore e un uomo come “Kouly”.

Chiunque infatti riconosce lo spessore del giocatore in primis come essere umano.

L’uomo Koulibaly

Lui è la stessa persona che alza al cielo la prima Coppa d’Africa, raggiungendo una fama invidiabile, ma al contempo aiuta chiunque.

«Quello che appena ha vinto la Coppa d’Africa è andato a consolare gli avversari egiziani che avevano

sbagliato i rigori decisivi. E solo dopo ha esultato. Non a caso lui è il Comandante» disse Luciano Spalletti a conferma di quando su citato.

Ad ogni modo…

DeLa non ha dubbi, nel momento in cui diventerà capitano, bisognerà capire quali saranno i programmi e gli obbiettivi da raggiungere. E se dovesse riuscire a raggiungere l’obbiettivo scudetto, sarebbe effimero parlare di cifre in quanto il valore sarebbe incommensurabile.

