Koulibaly: il Napoli propone due alternative

La questione in merito a chi indosserà la fascia di capitano, diventa sempre più complessa.

Con la partenza di Lorenzo Insigne, trasferitosi ufficialmente a Toronto, il Napoli attualmente si ritrova senza un capitano pronto a guidare la squadra.

L’ipotesi più probabile è che il ruolo di capitano passi nelle mani di Kalidou Koulibaly.

Tuttavia ad oggi non si sa ancora il futuro del “Muro” del Napoli.

Infatti se nelle prime settimane del mese di giugno, voci di corridoio sostenevano che KK fosse pronto ad andare via, oggi la questione è nettamente cambiata.

K2 non ha ancora accettato nessuna proposta avanzata dai club, ne italiani ne stranieri, anche perché con un cartellino fissato a 40 mln è difficile trovare il giusto acquirente.

Le ultime notizie in merito a Koulibaly

Qualcosa sembra essersi mosso in casa Napoli. Nell’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport, un articolo in merito al futuro di Koulibaly, sostiene che il Napoli di De Laurentiis stia cercando una formula che possa soddisfare entrambe le parti.

A quanto pare infatti, Cristiano Giuntoli di comune accordo con DeLa si sarebbero incontrati con Fali Ramadani, agente di Kalidou, accordandosi in merito al fatto che Koulibaly può prendere in considerazione e ragionare sulle richieste di altri club senza però escludere le opzioni offerte dal Napoli.

Le proposte avanzate dal club azzurro infatti sono:

Un prolungamento del contratto con una revisione della quota stagionale oppure la possibilità di aspettare fino alla fine del contratto in scadenza il 30 giugno del 2023.

Un’apertura da parte del Napoli che potrebbe assicurarsi la permanenza del senegalese ancora per diversi anni nel team azzurro.

Va ricordato infatti che Koulibaly non è riconosciuto solo per le sue straordinarie doti in campo, ma anche perché con la sua eleganza ed educazione riesce sempre a rasserenare gli animi in campo en nello spogliatoio.

Incarna una figura di riferimento sia per i giocatori che per i tifosi, che ormai hanno imparato ad amarlo, al di la di qualsiasi situazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati