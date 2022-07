Koulibaly: Dimaro sarà la sua risposta definitiva

Ore di fermento in casa Napoli. Infatti se negli scorsi giorni è stato presentato ufficialmente Khvicha Kvaratskhelia, sembra che il Napoli si sia fermato al suo contratto. Ad oggi non si conoscono i nomi effettivi dei calciatori che entreranno in casa Napoli, cosi come non si conoscono le sorti di calciatori del calibro di Mertens, Politano, Koulibaly. Ed è proprio su quest’ultimo che oggi porremo l’attenzione.

Sebbene il Muro Senegalese del Napoli abbia il contratto in scadenza nel 2023 la sua dote calcistica non è passata inosservata. Molti club hanno avanzato delle proposte economiche per assicurarsi la sua presenza in campo, presenza che riesce sempre a fare la differenza.

Non solo club del calibro del Barcellona hanno proposto dei papabili contratti, ma anche club di Serie A, uno fra tutti l’acerrimo ‘nemico’ del Napoli, la squadra di Agnelli, la Juventus.

Tuttavia Koulibaly ha sempre dichiarato di non poter mai andare nella squadra torinese in quanto, per rispetto del rapporto con Napoli, sarebbe un tradimento.

Forse questo potrebbe essere uno dei tantissimi motivi per il quale Aurelio de Laurentiis ha deciso, in via del tutto eccezionale, di rivalutare il tetto ingaggi solo sul contratto di Koulibaly.

La volontà sembrerebbe quella di sottoscrivere una formula che lo possa assicurare nella squadra azzurra per altri anni.

Koulibaly scoprirà la sua sorte a Dimaro

Tra pochissimi giorni i ragazzi di Luciano Spalletti partiranno a Dimaro in Val Di Sole per iniziare il programma di ritiro estivo.

E sarà proprio in Trentino che Kalildou Koulibaly, oltre che agli allenamenti, dovrà pensare alla questione contrattuale. Infatti le parti ragioneranno proprio in queste settimane in merito a quello che sarà il futuro del senegalese azzurro.

Inoltre bisogna ricordare che sia Koulibaly che Osimhen arriveranno in ritardo a Dimaro, rispetto ai loro colleghi, in quanto saranno occupati con le rispettive Nazionali.

Tuttavia c’è da dire che per Koulibaly a Diamro ci sarà una bella sorpresa. Si perché indosserà per la prima volta la fascia da capitano.

