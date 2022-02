Koulibaly campione in coppa d’Africa, che orgoglio per Napoli

Koulibaly dopo 120 minuti di gioco e dopo la lotteria dei rigori può finalmente alzare in cielo la prima storica coppa per il suo Senegal.

Finalissima dall’inizio subito scoppiettante con il Senegal che al sesto minuto di gioco ottiene un rigore, ma Manè dal dischetto si fa ipnotizzare. Molte occasioni per entrambe le squadre con il Senegal che fa la partita, ma il risultato resta sullo 0-0 per 120 minuti. Il primo a battere il rigore è proprio il capitano Koulibaly che non sbaglia, due errori degli egiziani regalano a Manè l’ultimo rigore decisivo, che questa volta non sbaglia, il Senegal per la prima volta nella sua storia è campione.

In foto il capitano che bacia la tanto attesa coppa.

Alla fine del match non sono mancati i complimenti e gli elogi per il difensore del Napoli, primo su tutti il capitano del Napoli Lorenzo Insigne “GRANDE FRATELLO“, seguito dal post su twitter del Napoli “Complimenti Kouli!!! CAMPIONE“.

Maurizio Pistocchi elogia Koulibaly per la sua grande sportività, queste le sue parole: “Le lacrime di gioia e quelle di sofferenza, i rigori come la vita e la morte. E la straordinaria umanità di Kalidou Koulibaly, che nel momento della vittoria ha una parola di conforto per gli avversari. Spettacolo vero di calcio e sport.”

Gioia infinita per il Senegal, con il capitano dei Leoni della Teranga che su Instagram si è immortalato a letto con la coppa, come Lewandowski dopo la finale di Champions League, e i difensori Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini dopo la vittoria dell’Europeo.

