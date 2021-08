Koulibaly: “Spalletti? Ci ha portato magia, ci ha aperto gli occhi”

Nel pospartita di Napoli-Venezia, si è espresso ai microfoni di DAZN, Kalidou Koulibaly dopo la vittoria per 2-0 contro i veneti. Ecco le sue parole:

“Mi fa molto piacere essere capitano del Napoli sono qui da sette anni e mi fa stare molto bene essere ancora qui, sappiamo che Lorenzo è molto importante per noi, ha corso come un pazzo. L’obiettivo di oggi era non prendere gol e fare mal d’avanti e l’abbiamo fatto nel verso giusto.

Mister Spalletti è stato molto bravo dall’inizio non ha cambiato tutto dal momento che è arrivato, ha detto che abbiamo fatto tante cose belle per questo non dovevamo cambiare completamente poi lui ha aggiunto la sua magia e ci ha aperto gli occhi. Sta continuando il lavoro di Gattuso, lui ha sempre detto che non è venuto per cambiare tutto ma per continuare l’ottimo lavoro di Gattuso.

Vogliamo Insigne con noi, è una situazione difficile da affrontare per via del contratto però lui è concentrato sul Napoli, poi lui ha bisogno dell’affetto del pubblico oggi l’abbiamo visto e per questo sono molto felice per lui”.

