Kouibaly a DAZN: “Vogliamo il bonus ed il sogno”.

Potevamo fare un po’ di più, nel secondo tempo abbiamo subito troppo. Siamo andati indietro e loro hanno fatto un eurogol perché da quella posizione era davvero difficile. Ma potevamo fare un po’ meglio, ma dobbiamo essere contenti perché un punto contro l’Inter è un punto importante”.

Questione scudetto

“Dobbiamo continuare a crederci perché abbiamo fatto un buon lavoro finora, peccato che abbiamo preso questo gol perché credo che avremmo portato a casa i tre punti ma noi dobbiamo continuare a lavorare perché c’è ancora qualcosa da fare ma non dobbiamo mai mollare, è quello l’importante”

Errori dettati dalla stanchezza dopo la Coppa d’Africa?

Era una settimana particolare, lunedì ero in Senegal e oggi sono qui a Napoli a giocare una bella partita. Sono felice e contento. Mi hanno accolto in aeroporto con una bella sorpresa, poi sono andato subito in allenamento dai miei compagni perché non vedevo l’ora di vederli, mi sono allenato e oggi sono qui. Dobbiamo lavorare fino alla fine, vogliamo regalare un sogno al Napoli anche se è difficile ma la cosa più importante è che i tifosi sappiano che diamo il 200%”.

In merito alle voci sul possibile ruolo di capitano…

Non dobbiamo parlare di questo. Il capitano è Lorenzo, è il simbolo del Napoli e dobbiamo rispettarlo. Gli voglio un sacco di bene. Abbiamo una bella corsa da fare, dobbiamo finire almeno in Champions ma vogliamo il bonus ed il sogno”.

