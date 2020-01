Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero

La star del basket Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. La notizia, data per primo dal sito americano TMZ, è stata poi confermata anche da ABC, ESPN e Fox News. Secondo la polizia di Los Angeles 5 persone sono morte a Calabasas, in un incidente, ma non è stata ancora rivelata l’identità delle persone a bordo.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it a star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Kobe Bryant è morto a Calabasas, città della contea di Los Angeles. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno provocato l’incidente di elicottero in cui la leggenda del basket americano ha perso la vita in California. Alcuni scatti mostrano una lunga colonna di fumo in una zona collinosa della contea di Los Angeles. Bryant lascia oltre alla moglie Vanessa anche i loro quattro figli: Gianna, Natalia, Bianca e il neonato Capri. Kobe è ampiamente considerato uno dei più grandi giocatori NBA di tutti i tempi. Ha partecipato a 18 All-Star Game, durante i suoi 20 anni di carriera con i Lakers. E’ stata la 18esima scelta del primo turno nel Draft del 1996. Ha vinto 5 campionati NBA, 2 MVP finali NBA ed e’ stato l’MVP della Regular Season del 2008. E’ stato incluso in 15 All-Star Team, in 12 squadre All-Defensive Team e ha guidato il campionato NBA per numero di punti segnati, per due stagioni. E’ il quarto marcatore di sempre nella storia NBA.”L’ho conosciuto con Ettore Messina tre anni fa, e avevamo concordato un suo impegno in Italia: quando gli comunicai che la sua sede sarebbe stata Roma, per un corso ai giovani, si emozionò: mi disse che ogni volta che si parlava dell’Italia e di Roma, gli si accapponava la pelle per la commozione“. Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, è sconvolto al telefono con l’ANSA nell’apprendere la notizia della morte di Kobe Bryant, e ricorda così l’ex campione Nba cresciuto in Italia, dove il padre aveva giocato in varie società di alto livello.