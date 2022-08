Klopp: “Per qualificarsi sarà una sfida”

Klopp: Napoli lo conosciamo bene

La “road to Istanbul“ partirà con un girone non impossibile. Considerato che il Napoli partiva in terza fascia, ovviamente una testa di serie doveva capitare. E saranno i Reds di Klopp, finalisti della competizione anche lo scorso anno. Ancora una volta. Si, la terza. Il tecnico degli inglesi non è soddisfattissimo del sorteggio: “Affronteremo squadre con un buon pedigree. Tutte hanno la possibilità di passare il turno. Questa è una competizione in cui lo standard è sempre alto. Solo due anni fa abbiamo giocato due partite veramente difficili contro l’Ajax. Siamo stati sorteggiati, poi, abbastanza regolarmente contro il Napoli. Sappiamo un po’ di entrambi e loro sanno un po’ di noi. Ci saranno però sempre cose nuove da apprendere“.

Qualificarsi sarà una vera sfida, così Jurgen Klopp chiosa sul girone A, quello in cui è stata inserita la sua squadra. Non sottovalutando neanche il Rangers. Ha speso molto sul mercato la squadra dove sono nati i Beatles, con 75 milioni per Nunez dal Benfica, ma ha ceduto Mane’. In Premier, attualmente, non sta andando benissimo, per ora: due pareggi e una sconfitta. Ma sappiamo bene che i Reds in coppa si trasformano.

C’è uno scenario tra Ajax e Napoli che si sta sviluppando non solo sulle gare europee, ma anche in chiave mercato. L’attaccante brasiliano Antony dei lancieri di Amsterdam interessa fortemente al Manchester United, che è disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro. Più eventuali contropartite tecniche (Asensio e Cristiano Ronaldo i nomi più gettonati). Trattativa che bloccherebbe l’interesse per Osimhen, in forte crescita nelle ultime ore in casa Manchester. La tifoseria partenopea si sta spaccando in due in queste ore, tra chi sarebbe entusiasta dell’arrivo di CR7 e chi non rinuncerebbe mai al centravanti nigeriano. Ma c’è anche l’italiano Lucca nell’organico olandese. Di lui si parlò lo scorso anno dalle parti di Castel Volturno, proprio per sostituire l’infortunato Osimhen. L’Ajax ha anche cambiato allenatore, dopo Ten Hag è arrivato Alfred Schreuder. Vice nel Barcellona e in prima squadra con il Bruges, prosegue la linea tattica dei suoi predecessori. Fin qui ha perso la Supercoppa d’Olanda, ma è a punteggio pieno in campionato. Sarà la prima volta che Napoli e Ajax si affronteranno in campo europeo.

Sulla panchina dei Rangers una vecchia conoscenza del calcio europeo: Giovanni Van Bronckhorst che ha acquisito la sua fama da calciatore. Da allenatore ha vinto l’ Eredivisie col Feyenoord nel 2017, a Glasgow dal 2021, conquistando la finale di Europa League. La stella degli scozzesi è Ryan Kent, acquistato tre stagioni fa dal Liverpool. Un esterno con la capacità di rientrare al centro dell’attacco. L’anno scorso solo tre gol all’attivo. Sul mercato hanno investito ancora dall’Inghilterra prendendo il difensore Davies , in attacco Matondo dallo Schalke 04.

De Laurentiis ha parlato di girone affascinante. Per Spalletti sono tre squadre tostissime da affrontare, ma che anche loro non saranno contente di aver pescato il Napoli. Di certo non si parte battuti, come capito’ negli anni passati in gironi impossibili. Ci si potrà giocare le proprie carte, in attesa della chiusura del mercato che ancora potrebbe cambiare la situazione.

