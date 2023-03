Kim : Vogliamo lo scudetto

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, ha rilasciato un’intervista ad Upbit, la società coreana, che da qualche tempo è diventata sponsor, del club azzurro.

Il centrale parla del campionato e delle ambizioni della squadra:

“Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, vogliamo lo scudetto”

Parole chiare, del calciatore che al termine della partita contro la Lazio, sembrava il più deluso da quella sconfitta. Accasciato al suolo, non voleva lasciare il campo, come chi vorrebbe continuare a giocare, per vincere la partita. Uno spirito indomito, quello del coreano, che si presentò ai compagni, cantando il Gangnam style, un momento che ricorda perfettamente:

“Ho ballato una volta sola, una cosa a caldo, mi imbarazza ancora un po’, infatti non riesco a riguardare il video”

Erano i primi giorni di ritiro, ma da allora, sembra essersi perfettamente integrato con la città e la squadra:

“La cosa più importante è stato capire che tipo di calcio, vuole l’allenatore. Qualunque gioco voglia fare, cerco di farlo. Poi è facile integrarsi con i compagni, penso di essermi adattato bene”

Sicuramente i tifosi del Napoli, lo hanno adottato, come fosse nato in questa città, potrebbe passare nella storia di questa società. Il centrale di Spalletti però, non ci pensa, volendo fare solo al meglio, il proprio lavoro:

“Non voglio niente di esagerato, voglio solo diventare quel giocatore, che se pensi ai difensori, ti viene in mente il mio nome. In modo che il nome di Kim Min-Jae possa essere ricordato, sto cercando di fare questo, sperando di riuscirci”

Venerdì sera è andato vicinissimo al gol, solo un miracolo di Provedel gli ha negato la gioia, di far pareggiare la squadra. Qualche rete, quest’anno l’ha portata a casa, ma non è un dato rilevante, per Min-Jae:

“In realtà preferisco non subire gol, piuttosto che segnare. Io sono un difensore, certo se segni aiuti la squadra, ma io sono orgoglioso, il mio obiettivo è sempre quello di finire la partita, senza subire reti”

In ogni caso, ad oggi, il Napoli è la squadra con la miglior difesa in serie A, quella che ha subito meno reti. Con la partenza di Koulibaly, pochi credevano in questa possibilità. Grazie a Kim e a tutti i compagni di reparto, la squadra detiene anche questo primato. In una stagione di questo tipo, l’unica cosa che manca è la classica ciliegina, su una torta, già perfetta.

