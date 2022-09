Kim spegne l’urlo “Odio Napoli!”

Il Napoli ha vinto con pieno merito contro la Lazio per 2-1 all’Olimpico, dopo l’iniziale vantaggio di Zaccagni gli azzurri sono ripresi e hanno trovato il gol del momentaneo pareggio con Kim, il difensore azzurro è svettato di testa e ha bucato Provedel. Grande gioia per i tifosi partenopei presenti sugli spalti dell’Olimpico, più delusi quelli laziali che proprio mentre il calciatore azzurro stava per segnare stavano cantando il solito vergognoso coro: “Odio Napoli!”.

Il gol del difensore azzurro li ha letteralmente zittiti, sull’Olimpico è calato il silenzio, ad esultare solo i tifosi del Napoli e i giocatori azzurri presenti in campo. Per Kim si tratta del secondo gol in campionato, quello contro la Lazio ha un peso specifico diverso rispetto a quello contro il Monza, contro i brianzoli il difensore segnò a risultato già acquisito. Ieri è stato autore di una prova davvero convincente.

Kim…ha zittito gli idioti!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati