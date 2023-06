Kim ed Osimhen. Pari Qualità

Gli attaccanti fanno più rumore. I gol nel calcio, molti credono, fanno più punti di un salvataggio sulla linea.

È pur sempre un prodotto che si finalizza con il gol.

Gli attaccanti guadagnano di più e prendono il carico della responsabilità.

Come i portieri, sono negli occhi degli spettatori. Sono seguiti con appetito e desiderio.

Cosa deve fare il Napoli?

Come impostare la strategia aziendale?

Più Osimhen o Kim, detta in maniera diretta.

Chi proteggere ad ogni costo?

Se chiedete ai tifosi, meglio perdere Kim che Osimhen.

Meglio sacrificare il Coreano che il Nigeriano biondo.

Ma, è proprio così che si dovrebbe ragionare?

Lo si trova tanto facilmente un nuovo Kim?

È proprio così semplice che un calciatore si inserisca tanto rapidamente, tanto efficacemente e diventi in un attimo il numero 1 del campionato?

Osimhen non lo ha fatto.

Osimhen ha avuto un tempo di inserimento ed esplosione lungo e differente.

Meglio perdere Kim oppure Victor?

Dilemma vero. Dilemma senza soluzione. Dopo Koulibaly, il Napoli ha scovato un talento a molti sconosciuto.

Potrà ricapitare?

Decide il mercato. De Laurentiis può far poco. La clausola è fissata. Praticamente nessuno poteva immaginare l’exploit di Kim.

Quali scenari su apriranno a breve, lo scopriremo, quali idee ha il Napoli restano come sempre un mistero.

Conferma ad ogni costo?

Tentare di resistere agli assalti?

Proporre qualcosa che oltre ai soldi garantisca fiducia e stabilità?

Vedremo ma Kim vale quanto Osimhen.

Con meno rumore.

