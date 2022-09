Keylor Navas, il Napoli non molla!

Il Napoli non molla Keylor Navas. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino anche nella giornata di ieri ci sono state chiamate frenetiche sull’asse Parigi-Napoli, ma senza l’accelerazione che serve in una faccenda che va risolta entro le 20 di oggi.

Navas guadagna 9 milioni di euro l’anno netti. Il Napoli arriva a coprirne 3 milioni (in totale sarebbero circa 5 milioni lordo a bilancio): per Campos è troppo poco, a queste condizioni lo tiene in panchina a fare la riserva di Donnarumma.

La forbice è ancora troppa ampia. Ma i rapporti tra Napoli e Psg sono straordinari, come prova il buon esito dell’affaire Fabian (ieri la presentazione ufficiale) quindi non è escluso che in questo rush finale del mercato, i parigini decidano di dare una mano ulteriore al Napoli. Difficile ma non impossibile.Quello che è certo è che Navas non è disposto a tagliarsi nulla del suo stipendio per approdare al Napoli: non teme di restare fermo, sa che la sessione di gennaio è vicina e che quindi ogni cosa potrà riaprirsi presto. Anche la strada che porta al Napoli.

