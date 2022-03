Kessie al Barcellona: Cancellato il nome di Fabian Ruiz?

Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che il Barcellona e il giocatore rossonero Franck Kessie siano arrivati a raggiungere l’accordo definitivo.

Il centrocampista del Milan verrà ceduto a parametro zero, rifiutando tutte le offerte di rinnovo arrivate in casa rossonera.

Il contratto sembrerebbe avere validità dal 1 luglio, per la durata di quattro anni, per un tetto che ammonta a 6,5 milioni di euro netti a stagione.

E Fabian Ruiz?

La notizia delle ultime settimane vedeva come protagonista il futuro addio di Fabian Ruiz dal Napoli, alla volta del Barcellona.

Stando alle indiscrezioni, il Baca vorrebbe farsi avanti per un possibile accordo con Ruiz. Non è la prima volta, infatti già nel 2019, la squadra del Camp Nou aveva mostrato lo stesso interesse, tanto che ADL aveva fissato il prezzo di 80 milioni di euro. Un cartellino ritenuto dal Barca decisamente alto, tanto da mandar in aria l’accordo.

Ma con l’acquisto di Kessie, la squadra di Xavi sarà ancora interessata all’azzurro?

Il confronto delle caratteristiche dei due centrocampisti

Analizziamo il novello acquisto del Barcellona: Kessie

1.83 di fisicità prorompente, notevolmente resistente e abile ad individuare gli spazi. Il suo dinamismo gli permette di cambiare molto facilmente posizione da un’area di rigore all’altra.

Analisi del centrocampista azzurro: Fabian Ruiz

1.89 di notevole abilità. Capace di segnare da fuori area tramite inserimenti. La sua esperienza sul campo gli permette di avere un’ottima visione di gioco e la sua tecnica gli permette di giocare sia sul lato offensivo che difensivo.

Insomma due atleti dalle caratteristiche simili, utili entrambi per la squadra di Xavi.

Nonostante il reciproco interesse tra Barcellona e Ruiz, la squadra spagnola ha preferito l’acquisto del rossonero. Che il motivo risieda negli accordi tra società oppure la squadra di Joan Laporta ha tenuto conto dei rendimenti in campo dei due atleti?

Se fosse la seconda opzione il paramento per l’acquisto, forse Ruiz si troverebbe in una posizione scomoda, perché la stagione 2021-2022 non è stata delle migliori con:

15 presenze e 1 goal tra Nazionale, qualificazioni ai Mondiali, UEFA Nations League, Qualificazioni e Campionato Europeo. Dati diversi per la Serie A durante la quale ha collezionato 25 presenze e 6 goal

Nettamente differenti i dati di Kessie il quale ha collezionato 30 presenze e 6 reti solo in Serie A, totalizzando 52 presenze e 5 reti tra Coppa d’Africa e qualificazioni ai Mondiali.

Insomma la domanda è solo una: Il Barcellona acquisterà Fabian Ruiz?

