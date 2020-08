Venerato:” Karbownik è un nuovo giocatore del Napoli”

Il Napoli pochissime ore fa ha definito tutti i dettagli e ha acquistato Michał Karbownik, terzino del Legia Varsavia e fresco di prima convocazione nella nazionale polacca, che arriverà per essere il vice-Mario Rui. Ad annunciarlo è l’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui diventerà un giocatore azzurro a partire dal 20 settembre in poi.

CIFRE E DETTAGLI – Il club partenopeo annuncerà l’acquisto dopo questa data per questioni di bilancio e perché si spera di aver chiuso diverse cessioni ed aver raccolto un discreto gruzzoletto. Gli accordi con il Legia Varsavia e con l’agenzia che gestisce il terzino sinistro classe 2001 sono totali. Alla società polacca saranno versati 7 milioni di euro per il cartellino, mentre con il giocatore c’è l’accordo per un quinquennale che partirà da una base di 500 mila euro più bonus d’ingaggio.