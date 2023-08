Kane 130, Osimhen 150

Osimhen resta.

Almeno pare.

I colpi di scena non possono escludersi.

Il mercato non dorme neppure ad occhi chiusi.

Pare, il condizionale è d’obbligo, si sia trovata una soluzione.

10 milioni ed una clausola da 150.

Kane che lascia il Tottenham per approdare al Bayern Monaco è costato 130.

Kane, 220 gol in Premier circa 60 in nazionale inglese.

5 anni in meno per il Nigeriano.

5 anni per diventare un numero 1.

5 anni per avvicinarsi a Kane. Al momento pari anzi superato l’inglese per rapporto prestazioni – ingaggio.

De Laurentis si è incaponito ed ha deciso di trattenerlo ad ogni costo.

Trattenerlo fino a cedere su punti fondamentali.

Ingaggio ma non solo, diritti d’ immagine anche.

Novità forzata per il presidente.

10 milioni di euro all’anno ed una clausola di 150.

Se ne riparlerà tra 2 anni pare il messaggio del patron. Per Osimhen serve un esborso mostruoso.

È però chiaro che gli unici disposti a pagare tanto ed a voler Osimhen sono stati gli Arabi.

In Europa non si è mosso nessuno.

Soldi o valutazioni tecniche?

Il mercato fa le cifre ma Osimhen davvero vale queste?

Anno di conferma, caro Victor.

