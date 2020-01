Juventus, scambio con il Milan: l’affare di mercato decolla

Rossoneri e bianconeri cercano il colpo in chiusura di mercato.

Si riaccende la trattativa tra Juventus e Milan a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Maldini e Boban, secondo quanto riporta Sky, sono tornati ad offrire agli uomini di mercato bianconeri Lucas Paquetà, per avere in cambio Federico Bernardeschi.

Il suggestivo scambio era già stato materia di discussione nelle scorse settimane, e le due parti si erano ripromesse di incontrarsi in questi giorni, gli ultimi disponibili prima della chiusura della sessione di riparazione.

Il Milan vuole liberarsi di Lucas Paquetà. Arrivato un anno fa, il brasiliano non è riuscito ad ambientarsi e non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli: venerdì ha chiesto e ottenuto dal mister meneghino di non essere convocato perché non si sente sereno, e la sua situazione è sempre più in bilico perché non arrivano offerte concrete dalle sue pretendenti (Psg in primis).

Il Diavolo chiede in cambio l’esubero di lusso dei bianconeri, Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina ha perso il posto da titolare, sia a centrocampo, sia in attacco dove Sarri lo considera una terza scelta.

L’affare è possibile ma i tempi sono stretti e il maggiore ostacolo resta lo stipendio di Bernardeschi, nettamente più alto rispetto a quello di Paquetà.

Paratici a Sky ha per ora smentito: “La Juventus ha una rosa ampia e di grande qualità, è normale che siano appetiti da altri club. In questo caso però non c’è nessuna trattativa in corso”.