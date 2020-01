Juventus, Rugani con le valigie

Il difensore bianconero sta per dire addio alla Vecchia Signora.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it Daniele Rugani verso l’addio alla Juventus. il recupero di Giorgio Chiellini, atteso per febbraio, sbarra definitivamente la strada al centrale, pronto a lasciare i bianconeri per trovare spazio e giocare con la continuità che non ha mai avuto in questi ultimi quattro anni.Sul giocatore c’è il Leicester, che avrebbe già presentato un’offerta da 20 milioni di euro per il suo cartellino. Lo riporta il Corriere dello Sport.