Juventus – Plusvalenze. Napoli pulito. Testa al Campo

155 milioni è la cifra che la Juventus avrebbe sovrastimato attraverso i suoi calciatori tra il 2018 ed il 2022. 42 operazioni bianconere ed una ventina divise tra altri 10 club. 62 per l’esattezza. Un giro di 700 milioni pari al 20% del fatturato complessivo.

La Plusvalenza è una caratteristica del campionato italiano, poche chiacchiere. Il Napoli ne è fuori.

Si sovrastima il prezzo di un calciatore per tappare una falla di bilancio. Una sorta di lavoro da falegname. Una toppa, una zeppa ed il tavolo pare in nuovo ed efficace equilibrio.

La questione ora però è spostata su un altro piano. Un piano squisitamente di poteri.

Sinteticamente potremmo dire, i tribunali calcistici assolvono, quelli del popolo no.

Mai il cane potrebbe mordere la propria coda se non per gioco. Implodere? Far pulizia?

Cambiare? Fino ad un certo punto. Il sistema calcio necessita di toccare ma non urtare. Privilegio che invece può avere la procura di Torino. L’assoluzione di Aprile da parte della corte federale non è bastata anzi ha sollevato perplessità.

Cose da carte bollate e tribunali. Il campo ed il calcio in questo non entra.

Il Napoli non deve pensarci. Deve rimanere concentrato. Campo, campo ed ancora campo. Riprendere la forma, ritrovare gli equilibri e la metratura degli schemi. Spalletti è parso teso ma fiducioso.

Il Napoli non guardi al caso Juventus, si concentri sul campo.

Gennaio è alle porte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati