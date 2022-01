Juventus-Napoli: La Lega non vuole rinvii

Juventus-Napoli, si potrebbe titolare la storia infinita, ma stavolta la Lega sembra voler far valere il “pugno di ferro“,e non ha alcuna intenzione di parlare di rinvio. Rifacendoci un attimo alla situazione Covid, sia in casa bianconera che azzurra, i casi sono i seguenti: In casa Napoli, risultano le positività di Lozano, Elmas, Osimhen e Malcuit, riscontrate all’estero, ieri il cluster è esploso a Castel Volturno: positivi Rui, il giovane Boffelli, due membri dello staff e lo stesso Spalletti. Anche la Juventus ha i suoi guai: contagiati Arthur, Pinsoglio e Chiellini. Va sottolineato chiaramente che il protocollo federale è il faro che fin qui ha dettato le regole del gioco, ma il destino del campionato è nelle mani delle Asl. Anche se vi e’ una differenza da evidenziare,e non e un dettaglio rispetto al pregresso, infatti nella passata stagione, le aziende sanitarie locali “bloccavano” le squadre anche in presenza di due soli calciatori positivi (come accadde al Napoli prima della gara con la Juve), ora arrivano al provvedimento più drastico se c’è un numero importante di contagiati; i cosiddetti “contatti stretti” vaccinati, infatti, non sono più obbligati alla quarantena. Ma e chiaro che parlando di Juventus-Napoli, e come tornare a parlare di un incubo gia’ vissuto, basti pensare a titoli come “Serie Asl ci risiamo” comparso sul Corriere dello Sport stamane in prima pagina, oppure il Mattino dà conto delle “manovre” di “De Laurentiis da ieri è una furia”, scrive il quotidiano napoletano. “Ha chiamato Dal Pino e De Siervo. Il Napoli chiede che venga affrontata la questione del rinvio della giornata”. Insomma un Juventus- Napoli da fare oppure no? La decisione ha chi ne ha le competenze, ma sempre sperando nel bene comune, ovvero sia la salute! Lega ed Asl meditino.

