Juventus – Napoli è una Metafora. Vince solo chi ci prova!

“Vissero infelici perché costava meno”. Leo Longanesi.

Il campionato 2023 è una fiaba. La metafora più alta ed elegante della vita. Per chi mastica filosofia, cercare Marco Aurelio, chi ama la Politica, leggere Martin Luther King. “Assedio” al Palazzo dei poteri.

Torniamo sulla terra ed al Pallone.

Quello che era iniziato con il comandante Sarri ed il guerriero Koulibaly, si chiude con il folletto magico Giacomo Raspadori. Il cerchio unisce i due capi. Ci son voluti 5 anni ma i due poli si sono toccati. Similitudini a rincorrersi. Questa volta però ci siamo. Il castello è caduto. Troia è caduta. Incredibilmente il 24 Aprile. Lo stesso giorno in cui Ulisse uscì dal cavallo. Basta così.

Una fiaba ed una metafora di Vita.

Ci sono tutte le componenti.

Juventus – Napoli lo è di più.

La lotta, l’assedio, la resistenza, il colpo di grazia scansato per un filo ed il pugno finale che mette l’avversario al tappeto. Rocky batte Apollo Creed.

Vincere al 93′ è una fiaba a lieto fine. Raspadori ancor di più. I festeggiamenti nella notte di Capodichino consacrano la morale del racconto. Torino bianconera è il capolinea di un percorso straordinario. Nonostante i “pericoli” di una Juventus che rinuncia a giocare e la mette sulla difesa estrema, il Napoli vince e chiude ogni dubbio. Il calcio moderno pretende proposta non rinuncia.

L’atteggiamento propositivo, ottimista e voglioso di Spalletti sconfigge la statica, immobile e rinunciataria modalità di Allegri.

Napoli – Juventus è metafora di Vita.

Vince, gode e vive soltanto chi ci prova per davvero.

La vita così come la felicità e l’amore è cosa riservata ai coraggiosi.

Bravo Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati