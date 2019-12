Juventus-Lazio ore 17.45: probabili formazioni

CI siamo,oggi e il giorno della Supecoppa Italiana,a chi il trono del vincitore?Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Spoport.it Nel deserto ci si gioca la Supercoppa italiana con Juventus e Lazio a darsi battaglia per alzare al cielo l’ultimo trofeo del 2019. Per i bianconeri sarebbe la seconda Supercoppa di fila dopo quella vinta, grazie al gol di Ronaldo contro il Milan, lo scorso gennaio con Max Allegri in panchina. Sarri, invece, cerca la prima vittoria sulla panchina bianconera alla prima occasione utile. La Lazio, tuttavia, è la squadra più in forma del campionato con un Ciro Immobile capocannoniere e 8 vittorie di fila in Serie A. Inoltre, i biancocelesti hanno battuto la Juve all’Olimpico solo due settimane fa per 3-1 e Inzaghi vorrà di certo ripetere quell’impresa anche quando in palio c’è un trofeo come la Supercoppa da giocarsi in gara secca. Sarri, invece, chiede la rivincita e per farlo vuole affidarsi a Cristiano Ronaldo che è a caccia del 32° titolo in carriera dopo aver vinto le ultime undici finali giocate.

Sarri dovrebbe fare affidamento su Danilo per presidiare la corsia di destra al posto di Cuadrado, mentre in avanti dovrebbero essero confermati Dybala, Higuain e Ronaldo. Inzaghi, invece, dovrebbe cambiare pochissimo scegliendo ancora una volta i suoi titolari con la coppia Correa-Immobile in avanti.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Emre Can, Ramsey, Douglas Costa, Rabiot, Bernardeschi, Pjaca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Marusic, Parolo, Cataldi, Jony, Berisha, Anderson, Adekanye, Caicedo.

ARBITRO: Calvarese di Teramo