Juventus-Fiorentina 3-0: Decidono la doppietta di Ronaldo e De Ligt

Sarri torna alla vittoria dopo il ko col Napoli. CR7 va a segno per la nona partita consecutiva in Serie A. Eguagliato il primato bianconero di David Trezeguet e ventiduesimo centro in stagione per lui. Entrambi i gol su rigore: il primo assegnato col Var, il secondo confermato dopo revisione al monitor. Nel finale il tris di De Ligt di testa. Sarri sale momentaneamente a +6 sull’Inter in .classifica.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Skysport.iJUVENTUS-FIORENTINA 3-0– 40′ su rig. e 80′ su rig. Ronaldo, 90′ De Ligt–JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (88′ Matuidi); Douglas Costa (83′ Bernardeschi), Higuain (67′ Dybala), Ronaldo. All. Sarri.FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (89′ Agudelo), Benassi, Pulgar, Ghezzal (61′ Vlahovic), Dalbert; Chiesa, Cutrone (73′ Sottil). All. Iachini.Ammoniti: Chiesa (F), Bonucci (J), Pezzella (F), Ghezzal (F), Ceccherini (F)La Juve rialza la testa. Dopo il ko di Napoli arriva una vittoria convincente: 3-0 alla Fiorentina, nella partita che, lo scorso anno, sancì la festa aritmetica per lo scudetto. Protagonista, manco a dirlo, è ancora CR7, ora a segno da nove partite di fila in A con una doppietta su rigore. Nel finale, il tris di De Ligt suona come una punizione troppo severa per una buona Fiorentina, pericolosa soprattutto con Chiesa e Benassi, e rimasta in partita fino all’80’. Momentaneo +6 sull’Inter (impegnata in serata) per Sarri, e +8 sulla Lazio (che deve ancora giocare e ha ancora una sfida da recuperare).Dopo il ko contro il Napoli, Sarri sceglie ancora il tridente, ma non quello in HDR. Dybala va infatti in panchina. C’è Douglas Costa titolare insieme a Higuain e CR7. A centrocampo recupera invece Pjanic, uscito al 50′ dell’ultimo match del San Paolo. Torna dal 1′ (col Napoli aveva giocato Matuidi) anche Rabiot. In attacco nella Fiorentina ci sono invece Chiesa e Cutrone. Debutto subito da titolare anche per Igor, arrivato dalla Spal negli ultimi momenti di mercato. Dopo 45 minuti, allo Stadium, è la Juve ad essere avanti, nonostante un primo tempo piuttosto complicato. La squadra di Sarri gestisce il possesso (79%) ma punge poco. Ci provano Bentancur e Higuain ma senza creare grossi problemi a Dragowski. Poi l’episodio che sblocca il match: mani di Pezzella sul tiro di Pjanic (visto al Var da Pasqua) e rigore segnato da Ronaldo. Per CR7 nona partita di fila a segno in campionato. Mentre al 22′ era arrivata la prima (e unica) palla gol del match: la deviazione di tacco in area di Chiesa salvata da Szczesny. Dunque la ripresa, che continua sullo stesso ritmo del primo tempo. Il primo squillo arriva solo al 63′ con un destro di Benassi dal limite fuori di poco, quindi ecco una girata in area di Higuain che trova i guantoni di Dragowski. Iachini sceglie Vlahovic per Ghezzal e Sottil per Cutrone, mentre Dybala rileva proprio Higuain nella Juve. Il match si chiude così poco dopo, quando Bentancur va giù in area nel contrasto con Ceccherini e Pasqua assegna il secondo rigore di giornata alla Juve (poi confermato dopo la revisione Var al monitor tra le proteste dei giocatori viola). CR7 è ancora perfetto (14 gol nella serie delle nove partite di fila e numero 22 in stagione) e la Juve vola sul 2-0. De Ligt arrotonda poi il punteggio nel recupero, di testa sul corner di Dybala.

