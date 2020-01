Juventus e Inter in collisione: nuovo scontro di mercato

Ci risiamo. Juventus e Inter stanno per entrare nuovamente in contrasto per un obiettivo comune di mercato: il centrocampista del Napoli Allan. I nerazzurri stanno chiudendo in queste ore il colpo Eriksen, in arrivo dal Tottenham: ma il danese non sarà l’ultimo rinforzo nel reparto mediano, ancor più se dovesse partire Vecino.

Antonio Conte ha chiesto a Marotta e Ausilio una mezzala di qualità, e in cima alla lista, con Vidal ormai sfumato, c’è proprio il brasiliano del Napoli, da tempo in rotta con l’ambiente partenopeo e vicino all’addio.

L’Inter è in questi giorni a stretto contatto con la dirigenza azzurra per l’affare Politano, e potrebbe godere di una corsia preferenziale per Allan, che De Laurentiis continua a valutare 50 milioni di euro nonostante le vicissitudini degli ultimi mesi, dall'”ammutinamento” ai malumori con Gattuso.

Ad Allan sta però pensando anche la Juventus, che a breve dirà addio ad Emre Can, l’esubero che sta per lasciare Torino per trasferirsi al Borussia Dortmund. I bianconeri stanno monitorando attentamente la situazione del giocatore brasiliano, e potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni, riporta Calciomercato.com.

Allan ha reso al massimo proprio con Maurizio Sarri, attualmente alla Juventus, e potrebbe preferire la destinazione bianconera rispetto a quella nerzzurri