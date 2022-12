Juventus, che vuol dire Aggiotaggio?

Quando il mare si fa tempesta, i competenti debbono prendersi la responsabilità di guidare la locomotiva. Se si può magari spiegare cosa sta accadendo.

Non ho una grande competenza in materia legale – finanziaria, provo a capirne qualcosa ed offrire un contributo di comprensione.

Impariamo insieme e proviamo a comprendere per farci un’idea più costruita.

Nel mezzo del terremoto Juventus, proviamo quantomeno a chiarire alcuni termini “astrusi” rendendoli quanto più possibile fruibili.

Aggiotaggio.

Cosa è? Che vuol dire?

Cerchiamo di spiegarlo con un pizzico di semplificazione.

L’aggiotaggio, si legge su Wikipedia, è una speculazione sui valori operando attraverso informazioni riservate o tendenziose per alzare quotazioni al fine di avvantaggiarsi a danno dei consumatori.

Inquinare il mercato, detta in maniera semplice.

Vi faccio un esempio.

Immaginate che il capo di una azienda, quotata in borsa, ecco la Juventus, compone delle operazioni di mercato in cui adoperando informazioni “fasulle”, stimola i suoi azionisti ad investire proprio sulla base di un orientamento falso.

Una presa in giro che però è reato. Non è uno scherzo al bar ad un amico per un prestito. È un vero e proprio reato e molto serio.

Mercato inquinato ed investitori ingannati.

Reato e pena.

Quello che sta investendo Torino, sponda bianconera, è un terremoto serio. Nato e sviluppato in casa propria. Una implosione in grande stile.

Il serpente si è morso la coda e l’ha divorata passo passo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati