Juve, un messaggio da Jorginho. E Pogba rompe con lo United

L’agente del centrocampista del Chelsea ha aperto al club bianconero: “Valuteremo le offerte con il Chelsea”. Il francese vuole lasciare Manchester ,se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Un sogno (forse) impossibile e un sogno (forse) realizzabile. Tradotto: Pogba e Jorginho. Ragionamenti sul centrocampo del futuro della Juve. C’è un nome che non tramonta mai e periodicamente, come in questo periodo, torna d’attualità e porta al Polpo, amico di vecchia data e mai dimenticato alla Continassa. E c’è una pista nuova, intrigante, che potrebbe decollare a fine stagione e che porta a Stamford Bridge e all’italo-brasiliano, un fedelissimo del Comandante prima a Napoli e poi al Chelsea.La traccia è stata inaugurata direttamente dall’agente del giocatore, Joao Santos. «La Juve? Perché no – ha spiegato a Tuttomercatoweb -. Jorginho sta facendo molto bene al Chelsea e sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori di grande livello come lui in giro. Proposta che ovviamente valuteremmo insieme al club inglese».Idee, mosse, suggestioni. Servirà ancora qualche mese affi nché questi pensieri possano tradursi in qualcosa di concreto. Stesso discorso per Pogba. Qui però c’è un dato di fatto che ritorna d’attualità: il francese è in rotta con il Manchester United e non passa giorno che la stampa inglese non rilanci la quasi certezza che a fi ne stagione cambierà aria, tanto che Paul avrebbe già comunicato la sua decisione allo spogliatoio.