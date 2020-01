Juve, terzo gennaio senza fuochi d’artificio. Ma non è stato sempre così…

Sarri non necessita di ritocchi della rosa, da definire solo l’uscita di Emre Can. In passato, invece, i bianconeri avevano assestato colpi invernali importanti, da Davids a Barzagli.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Una corazzata che non necessita di ritocchi. Non a gennaio, almeno. Per la terza sessione di mercato invernale consecutiva, la Juventus campione d’Italia non aggiungerà pezzi da novanta alla rosa: Maurizio Sarri è soddisfatto dell’organico che ha a disposizione, il vero colpo è stato messo a segno in vista della prossima stagione e si chiama Dejan Kulusevski.l reparto più bersagliato dagli infortuni è la difesa, che a inizio stagione ha perso Giorgio Chiellini e lo riavrà soltanto a primavera inoltrata. E che nel match di campionato con la Roma ha dovuto dire addio fino al prossimo campionato anche a Merih Demiral, lui pure stoppato da un crociato anteriore rotto. Non che i terzini stiano benissimo, visti i 20 giorni di assenza programmati per Danilo (k.o. in Coppa Italia) e le condizioni di De Sciglio, ancora non pronto. Il d.s. Fabio Paratici monitora la situazione e potrebbe inventarsi qualcosa last minute, ma l’orientamento attuale è di restare così, visto anche il rendimento incoraggiante di Rugani quando è stato chiamato in causa.La Juve si preoccuperà, quindi, soprattutto di gestire l’operazione Emre Can in uscita (torna in Bundesliga?). E manterrà fede a una filosofia che porta avanti da alcuni anni: a gennaio si fanno soprattutto operazioni per l’estate, come quella che a gennaio 2017 vide perfezionare l’acquisto di Mattia Caldara dall’Atalanta, o come quella relativa allo stesso Rugani nel 2015. In passato, invece, i bianconeri qualche bel colpo a gennaio l’avevano piazzato, ma bisogna tornare indietro di qualche anno: basti pensare ad Andrea Barzagli nel 2011, o alla coppia Davids-Zalayeta che iniziò a vestire il bianconero dai primi giorni del ’98.