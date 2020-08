Juve Stabia: Una retrocessione che ha un solo nome. Fabio Caserta!

La Juve Stabia retrocede in serie C proprio nel giorno in cui ha dimostrato di aver un organico degno di rimanere in serie B.

Il colpevole semmai è uno solo. E’ il mister Caserta.

Il mister con le sue idee cervellotiche e il suo modulo tattico ha distrutto tutto quello di buono che le vespe avevano fatto in precedenza.

Ha sbagliato tutto compreso la preparazione che ha visto la squadra essere pesante nel fisico e nelle idee.

La Juve Stabia retrocede dopo un anno particolare dove prima della sospensione del campionato lo Stabia era ben posizionato in classifica di serie B.

Poi prima le polemiche tra i due presidenti, poi le scelte poco oculate se non cervellotiche di un tecnico che mai ha dato un ‘anima pugnandi alla squadra, hanno fatto il resto, portando la Juve Stabia nell’inferno della serie C .

Oggi a Cosenza la Juve Stabia si giocava più di un play out, si giocava la stima dei suoi tifosi e della gente passionaria della città delle acque.

La cronaca vede una Juve Stabia che rispecchia l’intera stagione. Una squadra con due anime. Una depressa ed una volitiva per il raggiungimento dell’obiettivo.

La prima azione è proprio delle vespe con Piedino Magico Calò che con un tiro da lontano tenta di beffare il portiere rosso-blu, il pallone va alto.

La Juve Stabia che aveva nei primi minuti preso il possesso del campo si spegne piano piano, ed il Cosenza ne prende il sopravvento.

Al 12’ Carretta salta Calò e tenta la via del goal ma il pallone va alto di poco. Lo Stabia però ha in Canotto un ‘ala coi fiocchi. Ad un ceto punto s’invola in area ma il portiere respinge.

Al 17’, guarda caso per la serie non è vero ma ci credo, segna il Cosenza. Calcio d’angolo dalla destra il pallone arriva a Carretta che lo rimette in area , spizzicata di Capelli, il pallone arriva a Sciaudone che con u diagonale batte Provedel.

Passano dieci minuti e al 27 c’è il raddoppio del Cosenza. Carretta entra in area e Ricci fa un fallo che costringe l’arbitro ad assegnare il rigore.

Alla battuta della massima punizione assegnata da Aureliano va Riviere che raddoppia. Lo Stabia perso per perso si rimette in carreggiata ed inizia a mainare gioco e produrre azioni.

Al 28’ da inizio alle occasioni giallo-blu, Di Mariano, uno dei giocatori che ha giocato di più con Caserta.

L’attaccante crossa in area dove Forte avvitandosi su stesso tenta di raddrizzare la baracca giallo-blu, ma anche la traversa insieme alla dea Bendata, volte le spalle alla Juve Stabia, il pallone di forte si stampa sulla traversa. Al 30’Calò tenta più volte da calcio d’angolo di segnare.

Su uno di questi al 31’ lo Stabia segna. Corner dalla sinistra, parapiglia in area e Tonucci con colpo secco accorcia le distanze.

Il secondo tempo vede la Juve Stabia impegnarsi per evitare la retrocessione. Al 51’ Piedino magico Calò, giocatore di serie A. con una punizione da l’illusione del goal.

Il Cosenza agisce prevalentemente in contropiede. In uno di questi Il Cosenza rischia di chiudere anzitempo la pratica.

Al 53 azione di contropiede che porta Assenzio a crossare il pallone arriva a Riviere ma Calò salva sulla linea.

Al 61 è la fortuna volta le spalle a Di Mariano il cui tiro smorzato da un giocatore rosso-blu finisce sul palo. Al 64’ ancora lo Stabia con Canotto il pallone arriva ad Allevi il cui colpo di testa viene respinta da Scaranao.

Al 74’ le speranze delle vespe si chiudono definitivamente quando c’è il 3-1 definitivo di Riviere. Cross dalla sinistra il pallone schizza sui piedi di Cissè, di conseguenza mette in gioco Riviere che segna il 3-1. La Juve Stabia non si arrende e Bifulco cerca di recuperare ma Scarano respinge.

L’ultima azione della Juve Stabia in serie B è di Mallamo che dopo uno scambio con Forte sbaglia un rigore in movimento. Ci prova ancora Rossi al 83’ ma è tardi.

La Juve Stabia ritorna purtroppo in serie C.

Adesso sarebbe opportuno che la società prendesse provvedimenti seri. L’allenatore ha fallito ed è la causa principale di questa retrocessione.

Altri fattori che hanno portato la Juve Stabia in serie C sono:

Errori arbitrali evidenti che avrebbero potuto permettere allo Stabia di salvarsi , le polemiche fra i soci e una fortuna che ha abbandonato i giallo-blu nei momenti cruciali.