Juve Stabia-Chievo: Le formazioni ufficiali

La Juve Stabia scende in campo al Romeo Menti affrontando la squadra del Chievo Verona. Urge vincere per i ragazzi di Caserta che devono risalire la china e risollevarsi dalle sabbie mobili della retrocessione in serie C

Arrivano le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Chievo, match valido per la 35^ giornata di Serie B:

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Troest, Tonucci, Fazio, Allievi; Mastalli, Calò, Mallamo; Di Mariano, Forte, Bifulco. Allenatore: Caserta.

Chievo (4-3-2-1): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano; Giaccherini, Vignato; Djordjevic. Allenatore: Aglietti.