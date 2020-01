Juve, si riparte: calendario di fuoco fino al Lione

La Juventus avra ‘un calendario davvero infuocato fino alla gara di champions contro il Lione.E quanto emerge in questo articolo pubblicato su Tuttosport.it Ripreso il campionato il 6 gennaio alle 15 contro il Cagliari, la Juventus tornerà poi in campo all’Olimpico contro la Roma domenica 12 alle 20.45, per chiudere il girone d’andata. A fare da intermezzo con l’inizio di quello di ritorno, mercoledì 15 gennaio alle 15 ci sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium contro l’Udinese.Domenica 19 alle 20.45 la Juve affronterà il Parma sempre allo Stadium e poi avrà una settimana per preparare la trasferta al San Paolo contro il Napoli di domenica 26, sempre alle 20.45. Mercoledì 29 gennaio i bianconeri potrebbero poi essere impegnati nel quarto di finale di Coppa Italia, sempre in gara singola,, mentre domenica 2 febbraio lo saranno certamente con la Fiorentina all’Allianz per la 3ª giornata. Juve di nuovo in campo il 9 a Verona alle 15, per la 4ª di campionato, mentre il 12 potrebbe giocare l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il 16 alle 15 ci sarà Juve-Brescia e il 23, sempre alle 15, Spal-Juve. Poi il 26 tornerà la Champions con Lione-Juve.